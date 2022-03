Destruição em larga escala no aeroporto de Dnipro, afirmam autoridades ucranianas

O aeroporto da cidade de Dnipro, leste da Ucrânia, sofreu uma "destruição maciça" após dois bombardeios russos na madrugada de terça-feira, anunciaram as autoridades locais.



"Durante a noite, o inimigo atacou o aeroporto de Dnipro. Dois ataques. A pista foi destruída. O terminal está muito danificado. Destruição maciça", escreveu o governador da região de Dnipro, Valentin Reznichenko, no Telegram.



Dnipro, uma cidade industrial de um milhão de habitantes por onde passa o rio de mesmo nome que separa o leste pró-Rússia da Ucrânia do restante de seu território, permaneceu relativamente intacta no início do avanço do exército russo.



No sábado passado, no entanto, foi alvo de bombardeios que provocaram pelo menos uma morte.