Forças israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram nesta terça-feira dois jovens palestinos em incidentes separados em dois pontos da Cisjordânia, território ocupado por Israel, informaram fontes das duas partes.



Nader Haitham Rayan, de 16 anos, morreu durante uma operação do exército israelense no campo de refugiados de Balata, perto da cidade de Nablus, ao norte da Cisjordânia.



Rayan foi atingido por tiros na cabeça, no peito e em uma das mãos, segundo o ministério palestino da Saúde.



Um porta-voz da polícia israelense confirmou a morte de um "terrorista" palestino.



"Um terrorista atirou contra nossos soldados, que responderam e o mataram", afirmou.



A troca de tiros aconteceu quando as forças israelenses saíam do campo de Balata após a detenção de um "palestino procurado por atividades terroristas", segundo as fontes israelenses.



O ministério palestino da Saúde afirmou que três pessoas ficaram feridas no tiroteio, uma delas em estado grave.



A segunda morte aconteceu na cidade de Qalandia, ao norte de Jerusalém.



Alaa Shaham, de 20 anos, morreu ao ser atingido por um tiro na cabeça, informou o ministério palestino.



As operações das forças israelenses na Cisjordânia, território ocupado desde 1967, frequentemente terminam em confrontos.



Em Qalandia, perto da cidade palestina de Ramallah, fica o principal posto de controle israelense que permite a passagem entre Jerusalém Leste, a parte palestina da cidade, e várias cidades ao norte da Cisjordânia.



Na Cisjordânia, onde vivem 2,8 milhões de palestinos, também moram 475.000 colonos israelenses, em assentamentos considerados ilegais pela comunidade internacional.