Ucrânia lança site para receber doações em criptomoedas

O governo ucraniano lançou nesta segunda-feira (14) um site em parceria com as empresas de criptomoedas FTX e Everstake, que canalizará doações para o banco central da Ucrânia como forma de combater a devastadora invasão russa.



No site "Aid for Ukraine" (Ajuda para a Ucrânia), os usuários podem oferecer doações em 10 criptomoedas, incluindo bitcoin, ether, theter e dogecoin.



"As criptomoedas desempenham um papel significativo na defesa da Ucrânia", disse Oleksandre Borniakov, vice-ministro da Transformação Digital, em comunicado.



"Os ativos de criptomoeda provaram ser extremamente valiosos para facilitar o fluxo de fundos para cidadãos e soldados ucranianos e para criar conscientização e interesse entre o público global", acrescentou.



A empresa Everstake, uma das maiores da Ucrânia, permitirá que os usuários façam doações em outras criptomoedas além das listadas no site.



A plataforma de criptomoedas ucraniana Kuna também faz parte da iniciativa.



No site "Aid for Ukraine", às 02h30 GMT desta terça-feira (23h30 de segunda-feira em Brasília), quase US$ 49 milhões haviam sido arrecadados de uma meta total de US$ 200 milhões.



Esse dinheiro será usado para apoiar o exército ucraniano e civis "que precisam urgentemente de assistência humanitária", disse a aliança em comunicado.