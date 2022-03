Primeiros repatriados da Ucrânia chegam à Bolívia

Os primeiros cinco bolivianos repatriados da Ucrânia desembarcaram nesta segunda-feira (14) em Santa Cruz, leste da Bolívia, informou o governo.



"Vamos começar a vida do zero aqui", disse David Martinez, um músico de 52 anos que voltou com sua esposa e duas filhas depois de décadas na Ucrânia.



Os quatro continuaram sua jornada em direção a La Paz. O outro repatriado, um ucraniano de pai boliviano, foi para Cochabamba, no centro do país.



Segundo a chancelaria, havia 76 bolivianos registrados na Ucrânia até a invasão russa em 24 de fevereiro. Dezessete pediram ajuda às autoridades bolivianas para sair do país.



Desses 17, apenas os cinco que já chegaram pediram para voltar à Bolívia. Os demais optaram por países europeus.



Mais de dois milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).