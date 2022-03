Israel impedirá que sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia não sejam cumpridas

Israel, que não aderiu às sanções ocidentais contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, prometeu nesta segunda-feira (14) impedir que essas medidas punitivas não sejam cumpridas, declarou o chefe da diplomacia israelense, Yair Lapid.



Nos últimos dias, os Estados Unidos e a União Europeia aumentaram as sanções contra a Rússia e alguns magnatas próximos ao presidente russo, Vladimir Putin.



"Israel não será uma via para evitar as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e outros países ocidentais", afirmou Lapid durante uma viagem à Eslováquia.



No início de março, o governo israelense criou um comitê especial liderado por um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores para implementar a "resposta israelense a essas sanções", informou à AFP o porta-voz da diplomacia israelense, Lior Haiat, nesta segunda-feira, sem especificar se esse comitê posteriormente formulou recomendações.



Com os Estados Unidos como aliado histórico, as forças russas estacionadas na vizinha Síria e um milhão de seus cidadãos originários da antiga União Soviética, Israel busca alcançar um equilíbrio delicado, mas está sob pressão do governo americana e da Ucrânia por não ter aderido ao plano de sanções contra a Rússia.



O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, conversou nesta segunda-feira por mais de uma hora por telefone com Vladimir Putin, a quem ele havia visitado dez dias atrás em Moscou, de acordo com um alto funcionário israelense.



Bennett também conversou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta segunda-feira, acrescentou o funcionário.