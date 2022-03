França e México apresentarão projeto de resolução de ajuda à Ucrânia na ONU

A França e o México anunciaram nesta segunda-feira (14) que apresentarão um projeto de resolução de ajuda humanitária à Ucrânia à Assembleia Geral da ONU, e não ao Conselho de Segurança, onde a Rússia tem poder de veto.



A data da votação na Assembleia ainda não foi anunciada.



"Quanto mais cedo, melhor", afirmou o embaixador francês na ONU, Nicolas de Rivière, a repórteres. "Espera-se a participação de um grande número de países", acrescentou seu colega mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sem adiantar ainda um número, ao lembrar que o projeto se concentra em questões humanitárias.



Em 2 de março, a Assembleia Geral da ONU aprovou amplamente uma resolução condenando a invasão russa da Ucrânia, com 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções.



Alguns diplomatas esperam que um texto focado na ajuda humanitária tenha mais apoio, enquanto outros estimam que o resultado poderia ser menor, após o impacto inicial causado pela invasão.



Se a resolução exigisse "a cessação das hostilidades", como pareciam querer Paris, Washington ou Londres, poderia desviar votos favoráveis para possíveis abstenções, votos contra ou mesmo a não participação de alguns países, segundo as mesmas fontes.



A Rússia deixou claro nas últimas semanas que considera um pedido de "cessação das hostilidades" de natureza política.



Para que a resolução seja adotada na Assembleia Geral de 193 membros, ela deve reunir dois terços dos votos a favor. As abstenções não contam.



Ao contrário do Conselho de Segurança, na Assembleia Geral as resoluções votadas não são vinculativas.