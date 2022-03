Eslováquia expulsa três diplomatas russos

A Eslováquia decidiu nesta segunda-feira (14) expulsar três diplomatas russos "por sua atividade em violação à Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas", anunciou o Ministério das Relações Exteriores.



Segundo o jornal Dennik N, a polícia também prendeu três pessoas suspeitas de espionar para a Rússia, inclusive um funcionário do Ministério da Defesa, um empregado dos serviços secretos e uma pessoa relacionada com o site de notícias falsas hlavnespravy.sk, recentemente bloqueado pelas autoridades eslovacas.



No comunicado, o ministério não detalha a hierarquia dos diplomatas ou os fatos pelos quais são criticados.



A fórmula diplomática do comunicado sobre a violação da Convenção de Viena às vezes é usada para indicar atividades de espionagem.



O ministério russo das Relações Exteriores reagiu em um comunicado, informando "esta medida infundada não ficará impune", segundo as agências de notícias russas.



"Podemos confirmar que os serviços de Inteligência militar aportaram informações-chave, incluindo provas, às autoridades encarregadas da aplicação das leis neste caso", disse à AFP uma porta-voz do Ministério da Defesa.



"Isto é mais que um começo, acho que esmiuçamos bem esta rede. E vamos adiante, de forma clara e profunda", assegurou o ministro da Defesa, Jaroslav Nad, em sua página no Facebook.



Estas expulsões ocorrem em plena tensão entre a Rússia e os países ocidentais pela invasão russa à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.



No fim de fevereiro, doze membros da missão diplomática russa na ONU receberam ordem para sair dos Estados Unidos antes de 7 de março.



Em 2 de março, a Bulgária anunciou a expulsão de dois diplomatas russos por espionagem.