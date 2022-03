CIJ anunciará na quarta veredicto em processo sobre invasão russa da Ucrânia

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) anunciou nesta segunda-feira (14) que vai anunciar seu veredicto sobre o processo lançado pela Ucrânia, que pediu ao máximo tribunal da ONU que ordene a Moscou cessar a invasão do país.



"Uma sessão pública será celebrada às 16H00 (locais, 12h00 de Brasília) no Palácio da Paz, em Haia, na qual a presidente da Corte, a juíza Joan E. Donoghue, fará a leitura da ordenança", declarou a CIJ em um comunicado.



Em sua ação, apresentada em 26 de fevereiro, o governo ucraniano acusa a Rússia de planejar atos de genocídio em seu país e que mata pessoas de nacionalidade ucraniana de forma intencional.



A Ucrânia pediu à CIJ que interviesse para impor medidas conservatórias, de urgência, antes de a Corte abordar o assunto a fundo.



A Rússia se negou a comparecer na semana passada às audiências previstas no âmbito do caso na CIJ, que divulgará sua decisão na quarta-feira a partir das 16h locais (12h de Brasília) em Haia.



A CIJ foi criada em 1946 para solucionar as disputas entre os países. Seus julgamentos são de aplicação obrigatória e sem apelações, mas a Corte não tem nenhuma forma de fazer com que suas decisões sejam respeitadas.