Eslováquia expulsa três diplomatas russos

A Eslováquia decidiu nesta segunda-feira (14) expulsar três diplomatas russos "por sua atividade em violação à Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas", anunciou o Ministério das Relações Exteriores.



No comunicado, o ministério não detalha a hierarquia dos diplomatas ou os fatos pelos quais são criticados.



A fórmula diplomática do comunicado sobre a violação da Convenção de Viena às vezes é usada para indicar atividades de espionagem.



Estas expulsões ocorrem em plena tensão entre a Rússia e os países ocidentais pela invasão russa à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.



No fim de fevereiro, doze membros da missão diplomática russa na ONU receberam ordem para sair dos Estados Unidos antes de 7 de março.



Em 2 de março, a Bulgária anunciou a expulsão de dois diplomatas russos por espionagem.