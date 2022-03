O Congresso do Peru, dominado pela oposição de direita, aceitou nesta segunda-feira debater uma moção de impeachment contra o presidente de esquerda Pedro Castillo, semelhante às que levaram à queda dos ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski, em 2018, e Martín Vizcarra, em 2020.



"A moção foi admitida [para debate]", anunciou a chefe do Congresso, María del Carmen Alva, depois que a iniciativa foi aprovada por 76 votos, 41 contra e uma abstenção.



Alva propôs que o plenário decida o destino do presidente na segunda-feira, 28 de março, em sessão marcada para as 15h00 locais (17h00 de Brasília).



IPSOS