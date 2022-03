A Suprema Corte britânica rejeitou um recurso do fundador do Wikileaks, Julian Assange, contra sua extradição para os Estados Unidos, onde ele seria julgado por um vazamento maciço de documentos, anunciou o tribunal, segundo o Wikileaks.



O caso permanecerá nas mãos da ministra do Interior, Priti Patel, disse o Wikileaks no Twitter.