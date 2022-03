Gasto militar recorde na Alemanha a partir deste ano

A Alemanha gastará quantidades recordes em suas Forças Armadas a partir de 2022 para alcançar os 2% do PIB recomendado pela Otan "nos próximos anos", tendo como pano de fundo a guerra na Ucrânia, segundo um projeto de orçamento revelado nesta segunda-feira.



O orçamento, que será debatido com o Parlamento nos próximos dias, prevê 50 bilhões de euros (55 bilhões de dólares) para gastos militares este ano, um "recorde", segundo uma fonte ligada ao governo.



A isto se soma um fundo excepcional de 100 bilhões de euros que será criado em 2022, mas que será utilizado nos próximos anos.



Essas decisões "nos farão alcançar o objetivo de 2% do PIB nos próximos anos", acrescentou a mesma fonte.



Em 2018, a maior economia da zona do euro gastou 38.800 bilhões de euros em Defesa. Este gasto foi aumentado gradualmente nos últimos anos, alcançando quase 47 bilhões de euros no ano passado.



Após anos de escassos investimentos, o governo alemão deu uma guinada histórica em fevereiro por causa da invasão da Ucrânia.



A Alemanha anunciou nesse momento que vai disponibilizar de um orçamento excepcional de 100 bilhões de euros para modernizar o exército e que, em seguida, gastará, ao menos 2% do PIB em Defesa a cada ano.



Desta maneira, Berlim continua com um importante gasto orçamentário em 2022, após dois anos marcados pela pandemia de coronavírus, que requereu um importante apoio público à economia.



Para 2022, o governo de coalizão entre socialdemocratas (SPD), ecologistas (Verdes) e liberais (FDP) prevê o teto da dívida pública em 99,7 bilhões de euros, frente aos 215,4 bilhões de euros de 2021