Companhias russas poderão registrar no país aviões estrangeiros alugados

O presidente Vladimir Putin sancionou uma lei, publicada nesta segunda-feira (14) no portal oficial russo, que permite às companhias aéreas russas registrarem localmente os aviões alugados no estrangeiro, para, assim, poderem voar no país.



Essa medida permite que as empresas usem essas aeronaves para voos domésticos, apesar das sanções ocidentais. Se voarem para fora do território, serão apreendidas.



Esta lei faz parte das medidas adotadas em resposta às sanções punitivas sem precedentes tomadas por vários países contra Moscou, após o envio de tropas para a Ucrânia.



O espaço aéreo de todos os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da União Europeia (UE) está fechado para aviões russos. A empresa Aeroflot não pode mais voar para nenhum desses destinos.



A indústria aeronáutica também foi afetada. Há uma proibição de exportação de aviões, de peças de reposição, ou de material, assim como de trabalhos de manutenção por parte de Airbus e Boeing em aparelhos registrados na Rússia.



De acordo com o Ministério russo dos Transportes, em 11 de março, as companhias aéreas do país operavam 1.367 aeronaves. Deste total, mais da metade (739) estão registradas no exterior.



