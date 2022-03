Dois homens são detidos na França por invadirem mansão de ex-genro de Putin

Dois homens foram detidos, nesta segunda-feira, por invadirem uma mansão de propriedade do ex-genro do presidente russo, Vladimir Putin, em Biarritz, na França. Os dois invasores hastearam a bandeira ucraniana, informou a promotoria de Bayone (sudeste francês).



Pierre Hafner, um ativista russófilo local, e outro homem que se apresenta como opositor ao regime de Putin entraram "nas últimas 48 horas" na mansão Alta Mira, cujo proprietário é Kiril Shamalov, segundo uma fonte próxima ao caso.



A justiça abriu investigação por "invasão de domicílio", segundo o ministério público.



Os meios internacionais apresentam este empresário como ex-genro de presidente russo, após seu casamento com Yekaterina Tikhonova, a filha mais nova de Putin.



Em um vídeo publicado pelo ativista no YouTube, dois homens passeiam pela mansão construída no século XVIII na borda de um penhasco e que possui uma vista belíssima para o Oceano Atlântico.



"Esta casa foi comprada com o dinheiro roubado por Putin, por sua máfia, do povo russo e dos povos oprimidos pela Rússia de Putin, disse em um comentário.



Em outro vídeo, também publicado no YouTube, o outro homem hasteia a bandeira da Ucrânia em um dos terraços. Nas imagens, pode se ler as legendas "Vitória em Biarritz. Tomada do palácio de Putin" e "a casa do povo está pronta para acolher refugiados do regime de Putin".



No fim de fevereiro, o exterior de uma propriedade em Anglet foi destruído, próximo a Biarritz. A casa pertence a uma empresa imobiliária não comercial da ex-esposa de Putin, Liudmila, e de seu atual marido, o empresário russo Arthur Ocheretny.



Nas portas e no muro dos fundos da Vila Suzanna, uma mansão Art Decó, foram pintadas com a mensagem: "Fuck Putin".