EUA e China se reúnem em Roma para abordar guerra na Ucrânia

Dois diplomatas do alto escalão dos Estados Unidos e da China iniciaram, nesta segunda-feira (14), discussões sobre a Ucrânia, em meio a informações do New York Times de que a Rússia solicitou ajuda econômica e militar da China para a guerra e contornar as sanções ocidentais.



O conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, e o chefe da diplomacia do Partido Comunista Chinês, Yang Jiechi, "discutirão os atuais esforços para gerenciar a competição entre nossos dois países e o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia na segurança regional e global", informou no domingo a porta-voz do conselheiro, Emily Horne.



As discussões começaram hoje em um hotel da capital italiana, num clima de total discrição.



Uma declaração à imprensa não será divulgada no final da reunião, disse à AFP a embaixada dos Estados Unidos na Itália.



Segundo a imprensa americana, a Rússia pediu ajuda militar e econômica à China para sua guerra na Ucrânia.



A notícia foi divulgada horas depois que a Casa Branca alertou Pequim de que enfrentaria sérias "consequências" se ajudasse Moscou a contornar as sanções econômicas impostas pela guerra, segundo o New York Times, citando fontes oficiais anônimas.



As fontes se recusaram a explicar exatamente o que a Rússia solicitou ou se a China respondeu, de acordo com o jornal.



Quando questionado sobre as supostas solicitações, um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse a vários meios de comunicação: "Nunca ouvi falar sobre isso".



Horas antes, a Casa Branca havia anunciado que uma delegação de alto nível dos Estados Unidos se reuniria com um alto funcionário chinês em Roma.



Pequim se recusou a condenar diretamente Moscou por lançar a invasão ao país vizinho e culpou a "expansão ocidental" da Otan pelo agravamento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, ecoando a principal reclamação de segurança do Kremlin.



Sullivan organizou uma coletiva de imprensa no domingo para dizer que a Casa Branca estava "monitorando de perto" se a China forneceria apoio econômico ou material à Rússia para ajudá-la a evitar o impacto das sanções.



"É uma preocupação nossa, e comunicamos a Pequim que não vamos esperar ou permitir que nenhum país compense a Rússia por perdas resultantes das sanções econômicas", disse no programa "State of the Union" da CNN.



Sullivan esclareceu que, embora não queira "ameaçar" a China, o rival econômico mais importante dos EUA, "estamos comunicando direta e privadamente a Pequim que haverá consequências se houver esforços em larga escala para evitar sanções".



Pequim insistiu na semana passada que a amizade com a Rússia permanece "sólida", apesar da condenação internacional contra Moscou, e expressou sua intenção de se oferecer como mediador para acabar com a guerra.