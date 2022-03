Central ucraniana de Chernobyl volta a ficar sem energia elétrica

A Ucrânia acusou o Exército russo, nesta segunda-feira (14), de ter cortado mais uma vez a eletricidade na central nuclear de Chernobyl, localizada ao norte de Kiev e cenário do pior desastre nuclear do mundo em 1986, e agora sob controle russo.



As autoridades ucranianas afirmaram no domingo que haviam restabelecido o fornecimento de energia elétrica da central, que ainda precisa de energia para garantir a segurança dos elementos combustíveis armazenados.



"Mas antes do restabelecimento completo da energia, as forças de ocupação danificaram a linha que alimenta a central nuclear de Chernobyl", anunciou o operador ucraniano das instalações, o Ukrenergo, no Facebook.



O grupo Ukrenergo afirma que seus técnicos repararam uma linha alta tensão que abastecia Chernobyl e a cidade de Slavutitch. Mas esta linha voltou a sofrer danos e mais funcionários terão que retornar ao local para novos reparos



"Um abastecimento de energia elétrica estável evitará a repetição da catástrofe de Chernobyl", afirmou Ukrenergo.



O reator número 4 da central de Chernobyl explodiu em 1986, provocando o pior desastre nuclear civil da história. O local está coberto por um sarcófago duplo, um construído pelos soviéticos, atualmente danificado, e outro, mais moderno, inaugurado em 2019.