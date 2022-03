Dois mortos em bombardeios em Kiev que também apontaram contra fábrica de aviões

Duas pessoas morreram nesta segunda-feira em bombardeios russos em Kiev que também tinham como alvo uma fábrica de aviões Antonov, informou a prefeitura da capital ucraniana.



"Fragmentos de mísseis caíram na rodovia no distrito de Kurenivka, o que provocou uma morte e deixou seis feridos", afirmou a prefeitura.



As autoridades ucranianas já haviam anunciado a morte de outra pessoa em um bombardeio contra um edifício residencial de Kiev.



Mais de 70 pessoas foram retiradas do edifício atingido, segundo a prefeitura.



"Os ocupantes bombardearam um edifício residencial e a fábrica Antonov", anunciou a prefeitura.



A fábrica Antonov fica no distrito de Sviatochyn, oeste da capital.



A prefeitura não especificou se a fábrica foi atingida.



Em 27 de fevereiro, o exército russo destruiu o único exemplar do avião An-225 "Mriya", o maior do mundo fabricado pela Antonov, durante os combates na base de Gostomel, perto de Kiev, cenário de intensos combates.



O avião, único no mundo, que tinha 84 metros de comprimento e podia transportar até 250 toneladas de carga a velocidades de até 850 foi batizado de "Mriya" ("Sonho" em ucraniano).



Construído no âmbito dos programas aeronáuticos soviéticos, o An-225 fez seu primeiro voo em 1988. Após vários anos de inatividade por falta de recursos, fez um voo de teste em 2001 em Gostomel, cerca de 20 km ao noroeste de Kiev e desde então era operado pela companhia aérea ucraniana Antonov Airlines.