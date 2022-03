Governo de Hong Kong pressiona ONG britânica a apagar site

Um grupo de defesa dos direitos humanos com sede no Reino Unido, Hong Kong Watch, anunciou nesta segunda-feira (14) que o governo de Hong Kong pediu-lhe que feche seu site por colocar a segurança nacional chinesa em perigo.



É a primeira vez que uma ONG estrangeira confirma ser alvo da lei de segurança nacional imposta em 2020 por Pequim para silenciar a dissidência na ex-colônia britânica.



O Departamento de Segurança de Hong Kong acusou o grupo de "conluio com forças estrangeiras para pôr a segurança nacional em perigo", de acordo com um e-mail enviado em 10 de março, publicado hoje pelo Hong Kong Watch em sua página on-line.



Este crime, um dos quatro previstos na lei de segurança nacional, contempla penas que podem ir até a prisão perpétua.



"Ameaçando uma ONG sediada no Reino Unido com sanções financeiras e prisão por ter, simplesmente, exposto a situação dos direitos humanos em Hong Kong, este e-mail reflete o motivo pelo qual a lei de segurança nacional de Hong Kong é tão perigosa", denunciou seu diretor-geral, Benedict Rogers.



"Não seremos silenciados por um aparato de segurança autoritário que, em uma mistura de brutalidade sem sentido e de estupidez, deflagrou uma migração massiva e rápida para fora da cidade e silenciou a sociedade civil", acrescentou o ativista, proibido de viajar para Hong Kong desde 2017.