Rede social Instagram está bloqueada na Rússia

A rede social Instagram, da gigante americana Meta, não está acessível nesta segunda-feira (14) na Rússia, cujas autoridades acusam-na de disseminar convocações à violência contra os russos, em relação ao conflito na Ucrânia.



Na manhã desta segunda-feira, não era possível atualizar o aplicativo, assim como acessar a página sem VPN, verificaram os jornalistas da AFP.



O Instagram está agora na lista de sites com "acesso restrito" publicada pela agência reguladora de Telecomunicações, a Roskomnadzor. É a mesma situação de Facebook, Twitter e veículos de comunicação crítico do poder russo.



Facebook e Instagram são muito usados na Rússia. E, entre os jovens, o Instagram é a rede social mais popular.



Muitas pequenas empresas russas usam essa plataforma para publicidade, vendas e como forma de comunicação com seus clientes.