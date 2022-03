O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta segunda-feira (noite de domingo, 13, no Brasil) à Otan uma zona de exclusão aérea em seu país e advertiu que caso contrário, membros da Otan serão atacados pela Rússia.



"Se não fecharem nossos céus, é só questão de tempo para os foguetes russos caírem sobre o seu território, sobre o território da Otan", disse Zelensky, em discurso em vídeo. Neste domingo, 35 pessoas morreram em ataques aéreos contra uma base militar no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, membro da Otan.