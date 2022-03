Novas negociações previstas para segunda-feira entre Rússia e Ucrânia

As negociações entre a Ucrânia e a Rússia continuarão na segunda-feira por videoconferência, informou o Kremlin neste domingo (13), enfatizando que os contatos diplomáticos estão se multiplicando apesar dos confrontos.



O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, citado pela agência de notícias estatal TASS, negou que as negociações tenham ocorrido no domingo e disse que elas serão retomadas em 14 de março.



Horas antes, um negociador russo havia dito que as negociações estavam progredindo positivamente.



"Se compararmos a posição das duas delegações entre o início das negociações e agora, vemos um progresso significativo", disse Leonid Slutski, membro da delegação russa que se reuniu recentemente com negociadores ucranianos em Belarus.



"Minha expectativa pessoal é que esse progresso leve muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e à assinatura de documentos", disse ele, segundo agências de notícias russas.



As três rodadas anteriores de conversas entre as duas partes em Belarus se concentraram principalmente em questões humanitárias, como a abertura de corredores para civis.



Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, concluíram mais uma rodada de negociações na Turquia, mas sem anunciar grandes progressos. Eles prometeram continuar conversando.



No domingo, Mykhailo Podoliak, um dos assessores do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse no Twitter que Moscou parou de dar "ultimatos" a Kiev e começou a "ouvir atentamente nossas propostas".



Além disso, enquanto Zelensky disse no sábado que Moscou adotou uma abordagem "fundamentalmente diferente" para as negociações, seu colega, Vladimir Putin, disse na sexta-feira que tinha visto um "progresso positivo" nos diálogos.