Drone de fabricação soviética que caiu na Croácia levava uma bomba

O drone militar de fabricação soviética que caiu, na quinta-feira, em Zagreb, capital da Croácia, transportava uma bomba, declarou, neste domingo (13), o Ministro da Defesa croata.



"Descobrimos partes da bomba aérea no artefato (...) e podemos dizer agora que se trata de uma bomba aérea que foi utilizada em aviões de fabricação soviética, disse à imprensa o Ministro da Defesa croata, Mario Bazonic.



As autoridades croatas afirmaram, no sábado, que o dispositivo era um Tupolev Tu-141 ("rápido" em russo), um drone fabricado nos anos 1970 e 1980 para o exército soviético, utilizado em missões de reconhecimento.



Segundo o Ministro, o avião não tripulado de mais de 6 toneladas sofreu "modificações (...), obviamente, nos últimos anos".



Os restos do explosivo e outros elementos encontrados sugerem que este artefato não estava destinado ao reconhecimento, disse Banozic.



O ministro não respondeu às perguntas dos jornalistas sobre se a bomba havia explodido, nem pôde informar de que tipo era.



O artefato caiu na quinta-feira à noite em um parque a seis quilômetros do centro de Zagreb, junto a um campus universitário que abriga 4.500 estudantes e a uns 200 metros de uma zona residencial, sem causar vítimas



Quarenta carros estacionados em um estacionamento sofreram danos.