Sobe para 75 número de mortos em acidente ferroviário na RD Congo

Ao menos 75 pessoas morreram e 125 ficaram feridas no descarrilamento de um trem na República Democrática do Congo, segundo um novo balanço da empresa ferroviária pública, divulgado neste domingo (13) pelo Ministério da Comunicação.



No sábado, a companhia tinha informado que o acidente, que ocorreu no sudeste do país, tinha deixado ao menos 60 mortos e 52 feridos.



Após uma visita ao local do descarrilamento, na província de Lualaba, o diretor-geral da Sociedade Nacional de Ferrovias do Congo (SNCC), Fabien Mutomb, "comunicou o balanço oficial de 75 mortos e 125 feridos, entre eles 28 com traumatismos graves transferidos a centros médicos especializados", informou no Twitter o Ministério da Comunicação congolês.



O trem, composto por 15 vagões - 12 deles vazios - procedia da localidade de Luena, na província vizinha de Haut-Lomami, e se dirigia à cidade mineira de Tenke, perto de Kolwezi, informou Ndambo.



Tratava-se de um trem de carga, que levava "várias centenas de passageiros clandestinos", disse no sábado à AFP Manyonga Ndambo, diretor de infraestruturas da SNCC.



A composição descarrilou às 23h50 locais de quinta-feira perto de Buyofwe, a 200 quilômetros de Kolwezi, em uma região com muitos barrancos, onde caíram sete dos 15 vagões, informou o encarregado da companhia de transportes.



As causas do acidente são desconhecidas, embora o péssimo estado das ferrovias possam ser uma das causas.