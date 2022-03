Boris Johnson pode visitar Arábia Saudita para falar do petróleo

Boris Johnson poderá visitar a Arábia Saudita para falar sobre o petróleo, no âmbito das sanções contra a Rússia que afetam os consumidores britânicos, segundo a imprensa, informação ainda não confirmada oficialmente.



Questionado pela Sky News, o ministro britânico Michael Gove não negou a informação publicada pelo jornal The Times segundo a qual o primeiro-ministro britânico poderá visitar Riade esta semana.



A visita ocorreria logo após a execução de 81 presos no corredor da morte na Arábia Saudita no sábado, um recorde que supera o número total de execuções nesse país em um único dia.



"Nós dependemos do petróleo de vários países, em muitos dos quais não concordamos com os abusos dos direitos humanos", disse Gove.



Mas "em um momento em que o mundo está em uma situação frágil, a diplomacia, juntamente com a clareza sobre os direitos humanos, é importante", acrescentou.



Segundo o The Times, Johnson planeja manter conversas com o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salmán, para tentar aliviar o impacto das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia e conter o aumento dos preços do petróleo.