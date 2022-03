O exército russo alegou ter matado "mercenários estrangeiros" em ataques neste domingo (13) na cidade de Staritchi e na base militar de Yavoriv, no oeste da Ucrânia, perto da fronteira polonesa.



"Como resultado do ataque, até 180 mercenários estrangeiros e um grande número de armas estrangeiras foram eliminados", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, embora o número não possa ser confirmado de forma independente pela AFP.