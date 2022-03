Turistas russos retidos na Tailândia pelas sanções buscam voltar para casa

Milhares de turistas russos ficaram retidos na Tailândia, com muitas complicações para retornar ao país devido a sanções internacionais adotadas contra a Rússia como resultado da guerra na Ucrânia, afirmaram autoridades tailandesas neste domingo (13).



A invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro, deu origem a uma ampla gama de medidas internacionais contra empresas e bancos, levando as companhias aéreas russas a cancelar voos e as empresas globais de pagamento a suspender seus serviços naquele país.



Muitos dos turistas que retornaram às costas da Tailândia desde que o país aliviou as restrições ligadas ao Covid-19 eram russos.



No total, 3.100 russos estão 'presos' em Phuket, enquanto em Samuy há pouco mais de 2.000. Há também turistas russos em Krabi, Phang Nga e Bangkok, disse Chattan Kunjara Na Ayudhya, chefe da administração que comanda o turismo na Tailândia.



As autoridades tailandesas tentam ajudar quem quer retornar para casa, disse o responsável, especialmente "discutindo voos de regresso que podem ser voos regulares ou especiais".



A Tailândia não proibiu voos operados pela Rússia, mas, devido a restrições do espaço aéreo internacional, algumas empresas - como a companhia aérea russa Aeroflot - cancelaram suas conexões, descarregando nos turistas afetados a responsabilidade de encontrar rotas alternativas por conta própria, por exemplo, passando pelo Oriente Médio com diferentes empresas.



Muitos turistas também foram afetados pela suspensão das operações dos cartões Visa e Mastercard.



"Vimos russos tendo problemas para pagar com cartão em Phuket", disse Bhummikitti Ruktaengam, presidente da associação de turismo de Phuket.



Nesse contexto, as autoridades contemplam a adoção do sistema Mir - uma estrutura de transferência eletrônica de fundos russa - e moedas digitais, acrescentou o funcionário.



