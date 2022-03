Cem migrantes resgatados perto da ilha grega de Paros

Cem imigrantes, a maioria afegãos, foram resgatados pela guarda costeira grega neste domingo (13) quando seu barco teve problemas perto da ilha de Paros, disse a polícia portuária.



De acordo com informações preliminares, os passageiros foram levados em segurança em um barco da polícia grega e levados ao porto de Paros, onde serão testados para o coronavírus.



O barco migrante deixou a costa oeste da Turquia para a Itália, segundo a polícia.



Em dezembro, um naufrágio deixou pelo menos 31 mortos perto de Paros, uma ilha que até então não fazia parte da rota dos migrantes.



Diante de controles cada vez mais rígidos na Grécia, os contrabandistas estão tentando evitar patrulhas perto das ilhas do norte do mar Egeu e estão tomando novas e mais perigosas rotas da Turquia.