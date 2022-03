Um jornalista americano foi morto e outro ferido a tiros neste domingo (13) em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, onde as forças ucranianas estão lutando contra as forças russas, segundo fontes concordantes.



Os dois homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danylo Shapovalov, médico envolvido com as forças ucranianas que cuidaram das vítimas. Um jornalista da AFP viu o corpo do jornalista morto.