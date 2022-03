Papa Francisco pede fim do 'massacre' na Ucrânia

O papa Francisco lançou neste domingo (13) um apelo sincero pelo fim do "massacre" e do "ataque armado inaceitável" na Ucrânia, invadida pela Rússia desde 24 de fevereiro.



Após a oração do Angelus de domingo, o pontífice argentino condenou a "barbárie" de matar civis, incluindo crianças, e implorou: "Em nome de Deus, peço que pare com este massacre".



O papa disse que a cidade portuária de Mariupol, no sul do país, severamente atingida, "tornou-se uma cidade mártir na guerra comovente que está devastando a Ucrânia".



"Diante da barbárie do massacre de crianças, inocentes e civis indefesos, não há razões estratégicas, apenas o inaceitável ataque armado deve ser detido antes que reduza as cidades a cemitérios", afirmou.



O pontífice pediu negociações e corredores humanitários eficazes.