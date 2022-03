Helicóptero militar faz pouso de emergência em avenida concorrida do Equador

Um helicóptero do Exército equatoriano realizou neste sábado (12) um pouso de emergência em uma concorrida avenida da cidade costeira de Portoviejo (sudoeste), informou a instituição, sem reportar vítimas.



"A manobra realizada pelos pilotos da aeronave do Exército permitiu realizar a aterrissagem de emergência sem consequências lamentáveis, evitando a ocorrência de desgraças pessoais", destacou a Força em nota.



O Exército acrescentou que a aeronave, um Gazelle de fabricação francesa, "sofre um acidente" - cujas causas não revelou - pouco após chegar a uma instalação militar em Portoviejo, após realizar operações militares na fronteira com o Peru (sul).



A aeronave caiu em frente à Universidade Técnica de Portoviejo, em uma rua com oito faixas de rolamento.



"As ações de resgate da tripulação, formada por piloto, copiloto e mecânico, foram realizadas imediatamente e sua condição de saúde é estável", apontou o Exército.



Fotos e vídeos que circulam por redes sociais mostram o helicóptero com as hélices destruídas e danos em veículos como um ônibus, que teve os vidros quebrados.



Vários veículos tiveram que parar diante da brusca descida do helicóptero.



"Os danos apresentados a terceiros serão cobertos pelo seguro de casco da aeronave", indicou o Exército.