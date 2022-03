Mísseis foram disparados neste domingo (noite de sábado, 12, no Brasil) em Erbil, capital da região autônoma do Curdistão, no norte do Iraque, sem deixar feridos, informaram autoridades locais.



Um jornalista da AFP em Erbil ouviu três explosões. "Vários mísseis caíram na cidade de Erbil", mas desconhece-se o alvo do ataque, informou o governador Omid Khoshnaw, citado pela agência de notícias INA.