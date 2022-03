Duas mulheres são esfaqueadas no Museu de Arte Moderna de Nova York

Duas pessoas foram esfaqueadas neste sábado (12) no prestigioso Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA), provocando a evacuação do recinto, informou a polícia.



As vítimas, duas mulheres que permanecem "em condição estável", foram levadas ao vizinho Hospital Bellevue, confirmou à AFP um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).



Segundo a emissora NBC, os ferimentos não representam risco de vida para as mulheres.



A polícia não identificou as vítimas do ataque, ocorrido às 16h16 locais (18h16 de Brasília).



O porta-voz da polícia informou à AFP que ainda não houve detenções e não deu detalhes sobre a possível motivação da agressão.



Porém, segundo a imprensa americana, a polícia teria identificado um suspeito.



Em um tuíte, o NYPD pediu às pessoas que evitem a área onde fica o MOMA "devido a uma investigação policial".



Diferentes veículos de comunicação e publicações em redes sociais mostraram imagens de pessoas recém-evacuadas nos arredores do museu, um destino turístico popular da cidade.