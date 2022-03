Reino Unido sediará cúpula com países nórdicos e bálticos ante ameaça russa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, receberá na próxima semana uma cúpula com os países nórdicos e bálticos, vizinhos da Rússia, em paralelo a um dos maiores exercícios militares da Otan desde a Guerra Fria, que serão realizados na Noruega.



A partir da segunda-feira, "o exercício Cold Response" contará com mais de 30.000 soldados de 27 países, que treinarão em temperaturas negativas.



Na terça, Johnson se reunirá em Londres com os dirigentes da Força Expedicionária Conjunta (JEF, na sigla em inglês), uma coalizão de dez Estados, concentrada na segurança do norte da Europa, informou neste sábado o governo britânico em um comunicado.



"A segurança europeia foi sacudida pelo ataque da Rússia à Ucrânia e, juntamente com nossos parceiros, tomaremos medidas para garantir que fiquemos mais fortes e unidos do que antes", afirmou Johnson.



"Garantir nossa resistência ante as ameaças de (Vladimir) Putin tem que ir além do (campo) militar: juntos, junto de nossos parceiros do Mar do Norte e do Báltico, devemos nos assegurar de que estamos ao abrigo da ingerência da Rússia em nossos fornecimentos energéticos, nossa economia e nossos valores", acrescentou.



A JEF, criada em 2021, é formada por vários membros da Otan, como Reino Unido, Dinamarca, Islândia, os três países bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), Holanda e Noruega, assim como Finlândia e Suécia, que não são membros da aliança militar transatlântica.



O grupo organizou seu próprio exercício militar dirigido pelo Reino Unido no Mar Báltico para demonstrar a "liberdade de movimento" das nações da JEF na região estratégica adjacente à Rússia.



Na cúpula desta semana, espera-se que os líderes da JEF acordem um "programa melhorado" de exercícios no Ártico, no Atlântico Norte e no Mar Báltico, segundo um comunicado de Downing Street.