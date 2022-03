Milhares de pessoas se reúnem em Florença para escutar presidente Zelensky

Milhares de pessoas se concentraram, neste sábado (12), na cidade italiana de Florença para mostrar o seu apoio à Ucrânia diante da invasão russa e escutar o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que discursou em vídeo.



A praça, no centro de Florença, se transformou em um mar de bandeiras arco-íris com slogans pedindo paz e a favor da Ucrânia.



Em uma mensagem emitida em um telão gigante, Zelensky explicou que seu país vive "24 horas por dia" sob um bombardeio a colégios, hospitais e áreas residenciais, "incluindo igrejas e praças".



Segundo a tradução em italiano, Zelesnky disse que 79 menores de idade haviam morrido desde o início do conflito e que a Europa "não deve esquecer".



A manifestação foi organizada pelo prefeito de Florença, Dario Nardella.



Na França, cerca de dez mil pessoas se manifestaram para demonstrar seu apoio à Ucrânia e denunciar a invasão russa.



Em Paris, foram cerca de mil pessoas, muitas delas levando símbolos em azul e amarelo, cores da bandeira ucraniana.



No fim de semana passado, mais de 40.000 pessoas manifestaram-se em toda a França, 16.000 em Paris.