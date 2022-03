França vacinará maiores de 80 anos contra a covid com a quarta dose

O governo francês anunciou neste sábado (11) que vai aplicar a quarta dose da vacina contra a covid "aos maiores de 80 anos que receberam o reforço há mais de três meses", devido a um leve repique da pandemia.



Em entrevista ao jornal Le Parisien, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, também recomendou fortemente aqueles que "são frágeis, devido à idade ou patologias, que continuem usando máscaras em locais fechados e em grandes reuniões".



Embora o governo tenha admitido que atualmente haja uma queda no número de casos, Castex descartou uma "mudança de estratégia", enquanto a maioria das restrições serão levantadas na segunda-feira, como o passaporte sanitário.



Após consultar o conselho científico, Castex apontou que a mutação BA2 está por trás do "repique da epidemia".



"É mais transmissível que a ômicron inicial, mas não parece mais perigosa", continuou ele, apoiando sua conclusão em que as internações hospitalares continuam diminuindo.



"A melhora nos hospitais e nossa alta cobertura vacinal nos levam a manter o levantamento das medidas", disse Castex.



"Agora vamos abrir a quarta dose para os maiores de 80 anos que receberam a dose de reforço há mais de três meses, pois enfrentam uma perda progressiva da imunidade", especificou.



A França eliminará na segunda-feira a obrigação do passaporte de vacinação, que é uma exigência para ingressar em diversos lugares.



Mas, será mantida sua versão "sanitária", que também funciona com teste negativo, em centros de saúde como hospitais ou lares de idosos.