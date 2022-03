Ex-presidente FHC é internado por fratura no fêmur

O ex-presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, 90 anos, foi internado na sexta-feira, logo após ter sofrido uma fratura no fêmur, segundo confirmou o PSDB em suas redes sociais.



Cardoso teve uma fratura no "de colo de fêmur e passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias", informou neste sábado (12) o boletim médico do hospital Israelita Albert Eistein de São Paulo, onde está internado.



"Desejamos uma rápida recuperação ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje por causa de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil", publicou na noite de sexta na conta oficial em Twitter do PSDB, de quem FHC é presidente honorário



Sociólogo de grande trajetória e um dos fundadores do PSDB, FHC governo o Brasil por dois mandatos, entre 1995b e 2002.



Considerado uma referência na política brasileira, Cardoso mantém uma visão muito crítica em relação ao governo atual do presidente Jair Bolsonaro e manifestou seu apoio ao atual governador de São Paulo e pré-candidato à presidência, João Dória, para a eleição de 2022.



Nos últimos meses, FHC ensaiou uma aproximação com seu histórico adversário, o ex-presidente Lula, a quem disse que poderia votá-lo em em eventual segundo turno contra Bolsonaro este ano.