Bebê rinonceronte é batizado em homenagem à Rainha Elizabeth II na Inglaterra

Um bebê fêmea de rinoceronte branco, nascido na Inglaterra, foi batizado como "Queenie" em homenagem aos 70 anos do reinado de Elizabeth II, que será celebrado a partir de junho no Reino Unido.



"A todos os rinocerontes se dão um nome baseados em um personalidade especial. E creio que estamos todos de acordo que 2022 sempre será especial pelo jubileu de platina (70 anos) da Rainha Elizabeth II", explicou, neste sábado, o diretor da reserva de animais onde nasceu o rinoceronte em Cotswold (sul da Inglaterra).



"Me pareceu um pouco presunçoso chamar a recém-nascida de 'Elizabeth', desta maneira, em seu lugar, batizamos de 'Queenie", acrescentou. "Queen" significa "rainha" em inglês.



Queenie se une a uma lista formada por pratos de comida, bolos, barcos, trens e edifícios que foram batizados em homenagem à rainha.



A partir de 2 de junho (dia da coroação de Elizabeth II em 1953) e até o dia 5, estão previstas comemorações, desfiles militares, shows e almoços populares para celebrar o jubileu de platina da rainha.