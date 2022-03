Presidente da Ucrânia diz que invasão russa deixa 'cerca de 1.300' soldados ucranianos mortos

"Cerca de 1.300 militares ucranianos" foram mortos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em uma entrevista coletiva em Kiev neste sábado (12).



"Temos cerca de 1.300 soldados mortos", declarou o presidente ucraniano, sem dar mais detalhes sobre esse balanço, o primeiro dado pelas autoridades ucranianas desde o início do conflito em 24 de fevereiro.



Zelensky disse ainda que o exército russo havia perdido "cerca de 12.000 homens", numa "relação de um para dez, o que, no entanto, não me deixa feliz", declarou.



Em 2 de março, o exército russo (que mobilizou cerca de 150.000 soldados) afirmou ter perdido 500 soldados, número que não foi atualizado desde então.



Com intensos combates em muitas cidades do país, principalmente o cerco da cidade portuária de Mariupol no Mar de Azov e perto de Kiev, o Pentágono estimou em 8 de março que as perdas russas variavam de 2.000 a 4.000 soldados.