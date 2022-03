As acusações de Vladimir Putin de "violações flagrantes" do direito humanitário por forças ucranianas são "mentiras", segundo a Presidência francesa, que reagiu após uma conversa telefônica neste sábado (12) entre o líder russo, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz.



Durante a conversa de uma hora e meia com Putin, os líderes da Alemanha e da França pediram novamente à Rússia um "cessar-fogo imediato" e "encerrar o ataque" a Mariupol, onde a situação é "humanamente insustentável", disse a Presidência francesa.