Presidente do Quênia apoia arquirrival nas eleições

O presidente queniano, Uhuru Kenyatta, endossou seu arquirrival de longa data para o cargo mais alto do país neste sábado (12), semanas depois que seus apoiadores uniram forças antes das eleições presidenciais e parlamentares em agosto.



"Elegemos por unanimidade Raila Odinga para ser o quinto presidente do Quênia", disse Kenyatta a uma multidão de milhares de pessoas reunidas na capital, Nairóbi.



O anúncio reúne duas das principais dinastias políticas do Quênia, que têm uma longa história de oposição nas urnas.



Mas Kenyatta e Odinga surpreenderam o país em 2018 quando apertaram as mãos e declararam uma trégua depois que a violência pós-eleitoral um ano antes deixou dezenas de mortos.



No mês passado, o partido Jubileu de Kenyatta disse que se juntaria à coalizão Azimio la Umoja (Busca por Unidade) liderada por Odinga.



Neste sábado, Kenyatta expressou seu apoio ao veterano líder da oposição: "Não temos dúvidas de que temos um capitão de equipe em Raila Amolo Odinga".



Odinga, 77 anos, aceitou "a indicação com absoluta gratidão e dedicação" ao povo queniano.



Este passo ocorre depois que o sucessor de Kenyatta, William Ruto, que pretendia participar das eleições presidenciais, foi demitido do partido Jubileu.



Ruto foi nomeado pela primeira vez por Kenyatta como seu herdeiro do cargo, mas foi afastado após o pacto de 2018 entre o presidente e seu ex-inimigo.