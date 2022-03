Arábia Saudita executa 81 pessoas em um dia por crimes de 'terrorismo'

A Arábia Saudita executou 81 pessoas em um dia por diversos crimes ligados ao "terrorismo", superando o número total de execuções em 2021 no país.



A agência de notícias oficial SPA disse que os condenados estavam ligados ao "Estado Islâmico, Al Qaeda, houthis e outras organizações terroristas".



Eles foram condenados, segundo a SPA, por terem matado membros das forças de segurança, preparando ataques contra locais estratégicos e contrabandeando armas para o país.



Dos 81 executados, 73 eram cidadãos sauditas, 7 do Iêmen e um da Síria.



A SPA explicou que os condenados foram julgados em tribunais da Arábia Saudita, em julgamentos separados encarregados por 13 juízes.



Este país do Golfo é um dos que mais executa pessoas do mundo.



Com o anúncio feito neste sábado, o país supera o número de executados em um único dia e o número total de 2021, 69.