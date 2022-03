Guatemala recebe as primeiras famílias ucranianas que fugiram da invasão russa

As autoridades guatemaltecas receberam na sexta-feira (11) no aeroporto da capital as duas primeiras famílias de cidadãos ucranianos que fugiram de seu país após a invasão russa, informou o Instituto de Migração (IGM).



Oito pessoas, incluindo crianças, que compõem essas duas famílias, chegaram ao terminal aéreo da capital à noite após uma viagem da Polônia com várias escalas ao país centro-americano, informou o IGM em comunicado.



Segundo a instituição, as famílias receberam "um passe especial por motivos humanitários" para "garantir a entrada e permanência em território guatemalteco", onde têm parentes residentes no país centro-americano.



O IGM acrescentou que aguarda a chegada de mais um voo com quatro famílias, estando prevista a entrada de mais quatro grupos familiares na próxima segunda-feira.



"As famílias ucranianas que desejam buscar proteção em outro país para escapar do conflito terão refúgio garantido na Guatemala", disse o presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, em discurso televisionado no último domingo.



A maioria das famílias que são acolhidas no país são parentes de funcionários ucranianos das mineradoras de níquel CGN e PRONICO, subsidiárias do Swiss Solway Investment Group, disse à AFP David Orellana, gerente de relações públicas de ambas as empresas.



A CGN e a PRONICO, que atuam no nordeste indígena do país, recebem 75 trabalhadores da Ucrânia e 80 da Rússia, explicou.



As empresas irmãs estão sob os holofotes públicos por alegações de poluição e recentemente uma investigação da mídia internacional denunciou seus líderes por compra de favores, intimidar oponentes e esconder danos ambientais, acusações que Solwey rejeitou.



Desde que a Rússia começou a ofensiva em 24 de fevereiro, mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, informou a ONU na sexta-feira.



CGN Power