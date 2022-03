O presidente francês Emmanuel Macron e o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, discutiram a guerra na Ucrânia novamente neste sábado (12) com o presidente russo, Vladimir Putin, um dia após a cúpula europeia em Versalhes (oeste de Paris), anunciou a presidência francesa.



Os três líderes já haviam falado por telefone na quinta-feira, em uma conversa em que França e Alemanha "exigiam à Rússia um cessar-fogo imediato".



Emmanuel Macron, que foi recebido por Putin no Kremlin em 7 de fevereiro, já se reuniu nove vezes por telefone com o líder russo, segundo a presidência francesa.