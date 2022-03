Bombardeios atingem hospitais no sul da Ucrânia

A cidade portuária de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, perto de Odessa, foi bombardeada na noite de sexta-feira, com fogo atingindo um centro de tratamento de câncer e um hospital oftalmológico, informou um jornalista da AFP.



As janelas do centro de câncer recém-reformado, onde os pacientes recebem quimioterapia, foram quebradas. Os impactos dos projéteis podiam ser vistos nas portas.



"Atiraram em áreas civis, sem alvos militares. Aqui há um hospital, um orfanato, um centro oftalmológico", localizado no bairro de Ingulski, ao norte da cidade, disse Dmytro Lagotshev, chefe do hospital.



No momento do ataque, não havia pacientes ou cuidadores no centro de câncer. Mas o hospital oftalmológico tinha um número desconhecido de pacientes.



"Passamos a noite inteira no porão, tudo estava tremendo, os pacientes estavam apavorados", disse sua diretora Kasimira Rilkova.



Os moradores do bairro de Ingulski não têm aquecimento e muitos agora estão sendo forçados a sair.