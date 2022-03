Preços do petróleo voltam a subir

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira, com os corretores buscando se proteger, em um mercado que permanece sustentado pelo medo de perturbação na oferta do produto devido à guerra na Ucrânia.



O barril do Brent para entrega em maio fechou em alta de 3,05%, a US$ 112,67. Já o barril do WTI para entrega em abril subiu 3,12%, a US$ 109,33.



"O mercado tenta se estabilizar acima de US$ 100, e ninguém quer ficar vendido antes do fim de semana caso algo de ruim aconteça nesse período", explicou John Kilduff, da Again Capital.



No campo diplomático com o Irã, as negociações, que pareciam estar prestes a se concretizar, agora se encontram paralisadas, devido à exigência por Moscou de garantias adicionais. "Pelo que entendemos, o acordo está quase fechado, mas a Rússia o está bloqueando, porque deseja contrariar o Ocidente", comentou o analista.