Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (11) sanções econômicas contra duas pessoas e três entidades russas, acusadas de apoiar a Coreia do Norte em dois testes de mísseis recentes, que Pyongyang garantiu que se tratavam de provas para o lançamento de um satélite.



As sanções respondem à "ameaça" do país asiático "ao estabelecerem como alvo uma rede de indivíduos e entidades baseadas na Rússia, cúmplices de ajudar a Coreia do Norte a adquirir componentes para seus sistemas de mísseis balísticos ilegais", assinalou o subsecretário do Tesouro americano para terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson.