EUA pedem a Moscou e Teerã que tomem 'decisões' para reviver acordo nuclear

Os Estados Unidos pediram nesta sexta-feira (11) a Irã e Rússia para tomarem "decisões" para alcançar um acordo rapidamente sobre o programa nuclear de Teerã, afirmando que cabe aos dois países agir para sair da estagnação.



Embora os negociadores reunidos em Viena tenham anunciado uma "pausa" e o retorno a seus países, "acreditamos que podemos" salvar o acordo nuclear com o Irã de 2015 "se estas decisões forem tomadas em locais como Teerã e Moscou", disse o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price.



Os diálogos pareciam ter chegado a um bom lugar na semana passada, mas depois ficaram tensos por causa da Rússia, que exige garantias adicionais relacionadas com as sanções ocidentais impostas a Moscou pela invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.



Moscou quer garantias de que estas sanções não vão dificultar seu comércio com Teerã.



A União Europeia, que coordena os diálogos entre as grandes potências e o Irã, anunciou nesta sexta uma pausa "devido a fatores externos".



"As novas sanções relacionadas com a Rússia não têm absolutamente nenhuma relação" com o acordo nuclear iraniano e "não deveriam ter nenhum impacto" nestes diálogos, afirmou Price.



"Não temos a intenção de oferecer à Rússia nada novo ou específico", acrescentou. "Não é necessário", disse.



O porta-voz confirmou que o enviado americano a estas conversações, Rob Malley, e sua equipe também tinham voltado a Washington. "Resta muito pouco tempo" para salvar o acordo e evitar que a República Islâmica desenvolva a bomba atômica, acrescentou Price.