Governo federal lança plano para reduzir dependência de fertilizantes do exterior

O governo federal lançou nesta sexta-feira(11) um plano nacional para aumentar a produção local de fertilizantes e, assim, reduzir a dependência de importações, uma necessidade crescente devido à guerra na Ucrânia.



O plano, formalizado por decreto, contempla incentivos fiscais, créditos e outras medidas para estimular a abertura de fábricas e aumentar a exploração de minérios para os próximos 28 anos.



O Brasil é atualmente o quarto maior consumidor mundial de fertilizantes, sendo o potássio o principal produto utilizado pelos produtores brasileiros. 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados, enquanto soja, milho e cana-de-açúcar são as três culturas que mais demandam fertilizantes.



De acordo com o plano, o Brasil pretende reduzir a dependência de 85% para 45% em 2050.



As sanções econômicas adotadas contra a Rússia, além das que pesam sobre Belarus, dois dos principais fornecedores de fertilizantes do Brasil, podem comprometer as vendas, levando o governo de Jair Bolsonaro a buscar alternativas para suprir uma possível escassez.



O presidente de extrema-direita voltou a encorajar o Congresso nesta sexta-feira a avançar com um polêmico projeto de lei que permite a mineração em terras indígenas, alegando sua urgência no contexto de guerra que pode causar a falta de fertilizantes no país.



O presidente defendeu essa proposta garantindo "abrir espaço para, cada vez mais, integrar os nossos irmãos indígenas à nossa sociedade" e acrescentou: "Eles (os indígenas) já são quase como nós e querem se integrar".



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajará ao Canadá neste sábado para tentar fazer com que o país aumente a exportação de fertilizantes para o Brasil.



"Não buscamos a autossuficiência, mas a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, que é o agronegócio brasileiro", disse a ministra, que acrescentou que o plano não só reage à crise, mas resolve um problema estrutural.