Arábia Saudita liberta blogueiro Raif Badawi após 10 anos de prisão

O blogueiro e ativista saudita Raif Badawi foi libertado depois de passar dez anos na prisão por defender o fim da influência religiosa na vida pública na Arábia Saudita, onde estava detido, informou sua esposa nesta sexta-feira (11).



"Raif me telefonou, está livre", disse à AFP Ensaf Haidar, após anunciar a notícia no Twitter.



Haidar, que se naturalizou canadense, vive em Quebec com seus três filhos. Todas as sextas-feiras, durante quase sete anos, ela realizou uma vigília pública por Badawi no Canadá.



A libertação do blogueiro também foi confirmada por um funcionário de segurança saudita, que disse, sob condição de anonimato, que Badawi "foi libertado hoje".



Ganhador do prêmio Repórteres Sem Fronteiras (RSF) para a liberdade de imprensa, Badawi foi preso na Arábia Saudita em 2012, acusado de "insultar o islã", e foi condenado a 10 anos de prisão no fim de 2014.



Como resultado, o blogueiro de 38 anos se transformou em um símbolo da liberdade de expressão em todo o mundo.



Ainda não foram divulgados detalhes sobre as condições de sua libertação, incluindo uma possível proibição de deixar o país pelo período de 10 anos.



A ONG Anistia Internacional (AI) assinalou em um e-mail enviado à AFP que "trabalharia ativamente para a suspensão de qualquer restrição".



"Raif Badawi, defensor dos direitos humanos na Arábia Saudita, finalmente foi libertado!", tuitou a organização humanitária.



A província canadense de Quebec já preparou o terreno para que Raif Badawi viaje ao país, se ele assim desejar, ao incluí-lo em uma lista prioritária de imigrantes potenciais por razões humanitárias.



