UE proibirá exportação de bens de luxo para a Rússia

A União Europeia (UE) vai proibir a exportação de bens de luxo para a Rússia, para estabelecer um "golpe direto às elites russas" pela invasão da Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira (11) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Vamos proibir a exportação de qualquer tipo de bens de luxo de nossos países para a Rússia, como um golpe direto para as elites russas", disse a chefe do Executivo da UE.



"Aqueles que apoiam a máquina de guerra de Putin não devem mais poder desfrutar de seu estilo de vida luxuoso enquanto bombas estão caindo sobre pessoas inocentes na Ucrânia", continuou Von der Leyen.



O presidente russo Vladimir Putin ordenou a entrada de tropas russas na Ucrânia pró-ocidental em 24 de fevereiro, provocando sanções ocidentais sem precedentes contra a Rússia e um êxodo de empresas estrangeiras, incluindo marcas de luxo.



A resposta coordenada dos Estados Unidos e da União Europeia à incursão de Moscou na Ucrânia fez da Rússia o país mais fortemente sancionado do mundo, causando a queda livre do rublo, acelerando a espiral ascendente da inflação e aumentando os temores de inadimplência da dívida.



No entanto, Putin disse que a Rússia sairá da crise mais forte.



"Tenho certeza de que superaremos essas dificuldades, seremos mais competentes e teremos mais oportunidades de nos sentirmos independentes e autossuficientes", disse Putin ao seu homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko, durante uma reunião nesta sexta-feira.